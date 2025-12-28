Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей

Каждый декабрь в Кыргызстане врачи готовятся к увеличению числа пациентов. Травмпункты работают в усиленном режиме, кардиологи принимают людей без перерывов, а токсикологи фиксируют рост острых случаев 31 декабря и 1 января.
Почему так происходит? И главное: как сделать так, чтобы Новый год встретить не в больничной палате, а дома, в кругу близких? 24.kg собрало подборку советов.
Петарды: маленькая вспышка — большие последствияЕжегодно под Новый год в Кыргызстане регистрируют десятки случаев травм от пиротехники. Чаще всего страдают мальчики 10–15 лет и взрослые мужчины, которые решают «проверить, почему петарда не сработала».
Каждый декабрь члены МЧС КР заранее предупреждают — праздники накладывают дополнительную нагрузку: травмпункты, ожоги, пожары, несчастные случаи.
Самые частые повреждения:
- ожоги II-III степени;
- разрывы мягких тканей кисти;
- повреждения глаз;
- слуховая травма.
Ортопед-травматолог Марат Мафкуев объясняет, что в новогодние праздники медики действительно готовятся к росту обращений — прежде всего, из-за травм, связанных с пиротехникой.
«К нам чаще всего поступают пациенты с травмами кистей и пальцев. Обычно это происходит 31 декабря поздно вечером или уже 1 января, когда люди начинают активно использовать петарды и салюты», — говорит Марат Мафкуев.
Как избежать больницы?
- покупать пиротехнику нужно только в специализированных точках;
- не передавать ее детям;
- не пытаться поджечь петарду второй раз;
- не держать фейерверк в руках;
- лучше запускать салюты на открытой площадке, далеко от домов и машин.
Еда: праздничный стол может быть опаснымДепартамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (КР) выпустил предупреждение перед праздниками: при домашней готовке стоит быть особенно внимательными к хранению скоропортящихся продуктов, салатов, консервации, домашней закуски и десертов. Они напоминают, что салаты, студни, холодные мясные блюда, торты, консервы, блюда из мяса нужно употреблять сразу или хранить строго по правилам, чтобы избежать пищевых отравлений, ботулизма и кишечных инфекций.
Переедание и панкреатит
Самая «новогодняя» болезнь по версии гастроэнтерологов — острый панкреатит. Основными катализаторами являются жирная еда (манты, бешбармак, салаты с майонезом), алкоголь и стресс.
Отравления
Отравления чаще происходят из-за салатов, приготовленных заранее, и тортов сомнительного происхождения. Майонез при комнатной температуре — идеальная среда для бактерий.
Советы медиков:
- не хранить салаты, заправленные майонезом, больше 4 часов;
- не покупать торты «с рук»;
- не смешивать разные виды алкоголя;
- обязательно пить воду.
Алкоголь: главный январский «виновник»Алкоголь остается одной из главных причин травм и смертей в стране: около 2,5 тысячи смертей в год в Кыргызстане связаны с алкоголем. Это значит, что застолья с алкоголем — важный фактор риска: от отравлений до ДТП, травм, обострений хронических болезней.
Большинство госпитализаций в новогодние дни связано с алкоголем:
- алкогольное отравление;
- гипертонический криз;
- травмы после падений;
- драки;
- ДТП.
Что действительно помогает избежать беды:
- не пить на голодный желудок;
- чередовать алкоголь с водой;
- не смешивать крепкий алкоголь с газировкой;
- не садиться за руль даже после «одного бокала».
Лед и травмы: чем заканчиваются зимние прогулки
Падения — еще один лидер новогодней статистики. Увеличивается количество уличных травм: ушибов, вывихов и переломов.
Травматологи отмечают, что чаще всего ломают лучевую кость руки — люди рефлекторно выставляют руку при падении. Следом идут ушибы головы, переломы лодыжек.
Арген Абдылдабеков, ортопед-травматолог столичной клиники, подчеркивает, что безопасность в новогодние дни во многом зависит от того, где именно проходит праздник.
«Если он проходит на природе или на горнолыжной базе, необходимо строго придерживаться установленных правил пребывания и иметь соответствующую экипировку. При получении травм следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — подчеркивает Арген Абдылдабеков", — отмечает специалист.
Он также обращает внимание на важность своевременного обращения к врачам.
Профилактика:
- обувь с хорошей подошвой;
- осторожность на лестницах;
- фонарик на телефоне при ходьбе в темных дворах;
- минимальная высота каблуков 31 декабря, если предстоит много перемещений.
Дети: игрушки, елки, ожоги
Каждый год скорая помощь фиксирует десятки случаев ожогов у детей — чаще всего от горячего чая, свечей и петард.
Педиатры советуют:
- закреплять елку, чтобы ребенок не потянул ее на себя;
- не ставить свечи вблизи хвои;
- не оставлять детей одних на кухне во время готовки.
При оформлении новогодней елки важно установить ее надежно, на устойчивой подставке, а свечи, хлопушки и бенгальские огни внутри дома опасны. Лучше использовать электрические гирлянды, проверять изоляцию, не допускайте, чтобы дети самостоятельно включали иллюминацию.
Психологический аспект: почему стресс тоже доводит до больницы
Праздники — это не только радость. Для многих это давление ожиданий, семейные конфликты, одиночество или финансовое напряжение.
Психологи говорят: в январе растет число обращений с тревожными расстройствами и паническими атаками.
Праздники, подготовка к ним, давление ожиданий, социальные обязательства, финансовые траты — все это может усилить стресс, тревогу, чувство одиночества, особенно у тех, кто уже уязвим.
Что поможет:
- снизить ожидания от праздника;
- не пытаться угодить всем и сразу;
- заранее планировать траты;
- давать себе время на отдых.
Новый год традиционно ассоциируется с ожиданием перемен и семейным теплом. Встретить праздник в кругу близких — это возможность провести время спокойно и безопасно. Соблюдение элементарных мер осторожности позволяет снизить риск травм и обращений в медицинские учреждения в праздничные дни.