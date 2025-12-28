11:31
Сюжет: Полезные советы

Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей

Фото 24.kg

Каждый декабрь в Кыргызстане врачи готовятся к увеличению числа пациентов. Травмпункты работают в усиленном режиме, кардиологи принимают людей без перерывов, а токсикологи фиксируют рост острых случаев 31 декабря и 1 января.

Почему так происходит? И главное: как сделать так, чтобы Новый год встретить не в больничной палате, а дома, в кругу близких? 24.kg собрало подборку советов.

Петарды: маленькая вспышка — большие последствия

Ежегодно под Новый год в Кыргызстане регистрируют десятки случаев травм от пиротехники. Чаще всего страдают мальчики 10–15 лет и взрослые мужчины, которые решают «проверить, почему петарда не сработала».

Каждый декабрь члены МЧС КР заранее предупреждают — праздники накладывают дополнительную нагрузку: травмпункты, ожоги, пожары, несчастные случаи.

Самые частые повреждения:

  • ожоги II-III степени;
  • разрывы мягких тканей кисти;
  • повреждения глаз;
  • слуховая травма.

Ортопед-травматолог Марат Мафкуев объясняет, что в новогодние праздники медики действительно готовятся к росту обращений — прежде всего, из-за травм, связанных с пиротехникой.

«К нам чаще всего поступают пациенты с травмами кистей и пальцев. Обычно это происходит 31 декабря поздно вечером или уже 1 января, когда люди начинают активно использовать петарды и салюты», — говорит Марат Мафкуев.

Как избежать больницы?

  • покупать пиротехнику нужно только в специализированных точках;
  • не передавать ее детям;
  • не пытаться поджечь петарду второй раз;
  • не держать фейерверк в руках;
  • лучше запускать салюты на открытой площадке, далеко от домов и машин.

Еда: праздничный стол может быть опасным

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (КР) выпустил предупреждение перед праздниками: при домашней готовке стоит быть особенно внимательными к хранению скоропортящихся продуктов, салатов, консервации, домашней закуски и десертов. Они напоминают, что салаты, студни, холодные мясные блюда, торты, консервы, блюда из мяса нужно употреблять сразу или хранить строго по правилам, чтобы избежать пищевых отравлений, ботулизма и кишечных инфекций.

Переедание и панкреатит

Самая «новогодняя» болезнь по версии гастроэнтерологов — острый панкреатит. Основными катализаторами являются жирная еда (манты, бешбармак, салаты с майонезом), алкоголь и стресс.

Отравления
Отравления чаще происходят из-за салатов, приготовленных заранее, и тортов сомнительного происхождения. Майонез при комнатной температуре — идеальная среда для бактерий.

Советы медиков:

  • не хранить салаты, заправленные майонезом, больше 4 часов;
  • не покупать торты «с рук»;
  • не смешивать разные виды алкоголя;
  • обязательно пить воду.

Алкоголь: главный январский «виновник»

Алкоголь остается одной из главных причин травм и смертей в стране: около 2,5 тысячи смертей в год в Кыргызстане связаны с алкоголем. Это значит, что застолья с алкоголем — важный фактор риска: от отравлений до ДТП, травм, обострений хронических болезней.

Большинство госпитализаций в новогодние дни связано с алкоголем:

  • алкогольное отравление;
  • гипертонический криз;
  • травмы после падений;
  • драки;
  • ДТП.

Что действительно помогает избежать беды:

  • не пить на голодный желудок;
  • чередовать алкоголь с водой;
  • не смешивать крепкий алкоголь с газировкой;
  • не садиться за руль даже после «одного бокала».

Лед и травмы: чем заканчиваются зимние прогулки

Падения — еще один лидер новогодней статистики. Увеличивается количество уличных травм: ушибов, вывихов и переломов.

Травматологи отмечают, что чаще всего ломают лучевую кость руки — люди рефлекторно выставляют руку при падении. Следом идут ушибы головы, переломы лодыжек.

Арген Абдылдабеков, ортопед-травматолог столичной клиники, подчеркивает, что безопасность в новогодние дни во многом зависит от того, где именно проходит праздник.

«Если он проходит на природе или на горнолыжной базе, необходимо строго придерживаться установленных правил пребывания и иметь соответствующую экипировку. При получении травм следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — подчеркивает Арген Абдылдабеков", — отмечает специалист.

Он также обращает внимание на важность своевременного обращения к врачам.

Профилактика:

  • обувь с хорошей подошвой;
  • осторожность на лестницах;
  • фонарик на телефоне при ходьбе в темных дворах;
  • минимальная высота каблуков 31 декабря, если предстоит много перемещений.

Дети: игрушки, елки, ожоги

Каждый год скорая помощь фиксирует десятки случаев ожогов у детей — чаще всего от горячего чая, свечей и петард.

Педиатры советуют:

  • закреплять елку, чтобы ребенок не потянул ее на себя;
  • не ставить свечи вблизи хвои;
  • не оставлять детей одних на кухне во время готовки.

При оформлении новогодней елки важно установить ее надежно, на устойчивой подставке, а свечи, хлопушки и бенгальские огни внутри дома опасны. Лучше использовать электрические гирлянды, проверять изоляцию, не допускайте, чтобы дети самостоятельно включали иллюминацию.

Психологический аспект: почему стресс тоже доводит до больницы

Праздники — это не только радость. Для многих это давление ожиданий, семейные конфликты, одиночество или финансовое напряжение.

Психологи говорят: в январе растет число обращений с тревожными расстройствами и паническими атаками.

Праздники, подготовка к ним, давление ожиданий, социальные обязательства, финансовые траты — все это может усилить стресс, тревогу, чувство одиночества, особенно у тех, кто уже уязвим.

Что поможет:

  • снизить ожидания от праздника;
  • не пытаться угодить всем и сразу;
  • заранее планировать траты;
  • давать себе время на отдых.

Новый год традиционно ассоциируется с ожиданием перемен и семейным теплом. Встретить праздник в кругу близких — это возможность провести время спокойно и безопасно. Соблюдение элементарных мер осторожности позволяет снизить риск травм и обращений в медицинские учреждения в праздничные дни.
