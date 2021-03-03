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Общество

В Бишкеке в больнице № 6 появится новый корпус

В столичной больнице № 6 появится новый корпус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, договоренность достигнута на встрече вице-мэров Айжан Чыныбаевой, Азамата Сагындык уулу и заместителя директора филиала Катарской благотворительной организации «Катар Черити» Апсалмана Хомама.

Стороны обсудили вопросы строительства подстанции скорой медицинской помощи при врачебной амбулатории в жилом массиве «Ак-Орго», там уже завершена закладка фундамента, возведены стены.

Инвестор также выразил готовность софинансировать строительство фельдшерского пункта в жилмассиве «Бакай-Ата». В нем смогут получать помощь более 5 тысяч жителей.

«Еще одна хорошая новость — стороны договорились запустить новый проект строительства лечебного корпуса в Городской клинической больнице № 6», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185188/
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