3 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Владимирской;
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3а, Шайыр, Саратовская, Курманалиева, Пионерская, Комсомольская;
- 9.30-11.30 — отрезки улиц Коорбуз уулу, Балык Кумара, Асанбаева, переулок Лесхозный;
- 9.30-17.00 — отрезки улицы Курчатова, Баетова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Тан, Маликова, Луговой, Астраханской, Белгородской, Безымянной, Камчатской, Белорусской, переулок Кубанский, район «Киркомстром», микрорайон «Джал-29»;
- 10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Суюмбаева, Огонбаева, Айтматова;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Бердибаева, Чортекова), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-20 — Чуй-23, Ташкентская, Кара-Суйская);
- 12.30-16.00 — отрезки улиц Иманалиева, Асанбаева, Подгорной, Рысмендиева, Коорбуз уулу, переулки Лесхозный, Западный;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-25).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы, 136а, улица Калинина), Аламедин (улицы Набережная, Пролетарская), Каирма (улица Каирминская), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улица Новая), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе, Восточная, Школьная, Октябрьская, Контур, переулки Больничный, Почтовый, Клубный);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Токтогула, Горького, Панфилова, Фрунзе, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, Ленина, переулок Зеленый), села Манас (улицы Комсомольская, Проектируемая, Совхозная, Широкая, Дружбы, Западная, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Школьная, Молодежная, Дачная, Киргизская, Фрунзе, Госпитомник, Абдыкайым, Суйская, Дорожная, Набережная, Восточная, Джамбула, Токтогула, Шопокова, Ынтымак, Стройцех, Победа, Новая, Абая, Ак-Чий, Станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Молодежная, Тургенева, Восточная, Овражная, Фрунзе, Южная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), Сокулук (улицы Заречная, Краснодарская, Индуструальная, Пионерская), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Фрунзе, Советская, Токтогула), Новопавловка (улицы Молодежная, Фрунзе, Деповская, Учительская, Ала-Тоо), Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, Намазалы);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улицы Школьная, Садовая, 50 лет Октября), Ак-Суу (улицы Огородная, Карла Маркса, Гвардейская, Новая, Халтурина), Бала-Айылчы (улица Гагарина);
Жайыльский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Мира, 7, 9, 11, 13), села Жекен, Жон-Арык, Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Подгорная), город Кайында (улица Кислых);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кыдыкеева), Люксембург (улицы Железнодорожная, Ваккера, Строительная, Калинина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Мичурина, Мельничная, Советская), Шамшы (улица Речная), Искра, Кошой (улица Жума уулу Мукай), Жаны-Жол (улица Сыргабая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — города Кемин (улица Экспериментальная), Орловка (улицы Кирова, Победы), села Боролдой (улица Ленина), Кызыл-Суу (улица Ленина).
3Таласская область
- 9.00-13.00 — села Таш-Арык, Орто-Арык;
- 9.00-17.00 — Талас (отрезки улиц Советской, Ломоносова);
- 9.30-17.30 — села Бакай-Ата;
- 13.00-17.00 — села Жон-Арык.
4Ошская область
- 9.00-17.00 — город Ош (села Озгур, Толойкон, улицы Курманджан Датки, Алебастрова, Жупас, Ново-Тельман, Парижская Коммуна, 1 Мая, Токтогула, Давыдова, Омурзакова, Бодонова, Нематова, Навои, Ленина, Мавлянова, Алиева, Айтиева, 11, 13, 15, Моминова, Абдыкадырова, Калинина).
5Баткенская область
- 9.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, 16-18, Ленина, 5, 9, 10, 12, 14, 16, Горького, Чехова, 12, 14, 16, Юбилейная, 7, 8, 10, 12, Токтогула, Баялинова, Бокомбаева, Жамбульская, Октябрьская, Оморкулова, Панфилова, Краснопартизанская, Шевченко).