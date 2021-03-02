3 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Владимирской;

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3а, Шайыр, Саратовская, Курманалиева, Пионерская, Комсомольская;

9.30-11.30 — отрезки улиц Коорбуз уулу, Балык Кумара, Асанбаева, переулок Лесхозный;

9.30-17.00 — отрезки улицы Курчатова, Баетова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Тан, Маликова, Луговой, Астраханской, Белгородской, Безымянной, Камчатской, Белорусской, переулок Кубанский, район «Киркомстром», микрорайон «Джал-29»;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Суюмбаева, Огонбаева, Айтматова;

10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Бердибаева, Чортекова), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-20 — Чуй-23, Ташкентская, Кара-Суйская);

12.30-16.00 — отрезки улиц Иманалиева, Асанбаева, Подгорной, Рысмендиева, Коорбуз уулу, переулки Лесхозный, Западный;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-25).