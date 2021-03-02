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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жертвам семейного насилия в Кыргызстане помогли психологически

USAID совместно с правительством Кыргызстана помогло 2,5 тысячи жертв домашнего насилия. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, инициативы финансировались в рамках грантовой программы и охватили более 2,5 тысячи жертв семейного и гендерного насилия, получивших социальную, правовую и психологическую поддержку со стороны 11 организаций гражданского общества.

Важным достижением программы грантов являются создание 17 новых местных комитетов по предупреждению насилия в семье и укрепление существующих 84 КПНС. Они состоят из сотрудников муниципалитетов, лидеров местных сообществ и представителей гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185143/
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