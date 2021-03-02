Член ЦИК не исключает атак на выборные технологии

Член ЦИК Гульнара Джурабаева не исключает, что будут предприниматься атаки на технологии, которые используют в выборном процессе. Об этом она сообщила на презентации индекса доверия к избирательной системе.

По словам Гульнары Джурабаевой, для некоторых они «стоят поперек горла». Предлагается отменить, к примеру, использование автоматически считывающих урн (АСУ). «Многие избиратели даже не понимают связей АСУ, бюллетеня и сервера. Разъяснения им не интересны. Это как в бога — или ты веришь, или нет, вместо того, чтобы с этим разобраться. Через два-три цикла мы все равно научимся выбирать. И эти технологии нам помогут», — сказала она.

Гульнара Джурабаева отметила, что отмена технологий интересна тем, у кого есть деньги: «Дешевле подкупать членов участковых избирательных комиссий, чем избирателей».