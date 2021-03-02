12:16
USD 84.78
EUR 102.21
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Член ЦИК не исключает атак на выборные технологии

Член ЦИК Гульнара Джурабаева не исключает, что будут предприниматься атаки на технологии, которые используют в выборном процессе. Об этом она сообщила на презентации индекса доверия к избирательной системе.

По словам Гульнары Джурабаевой, для некоторых они «стоят поперек горла». Предлагается отменить, к примеру, использование автоматически считывающих урн (АСУ). «Многие избиратели даже не понимают связей АСУ, бюллетеня и сервера. Разъяснения им не интересны. Это как в бога — или ты веришь, или нет, вместо того, чтобы с этим разобраться. Через два-три цикла мы все равно научимся выбирать. И эти технологии нам помогут», — сказала она.

Гульнара Джурабаева отметила, что отмена технологий интересна тем, у кого есть деньги: «Дешевле подкупать членов участковых избирательных комиссий, чем избирателей».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185108/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. От участия в кампании можно отказаться до 7 апреля
Местные выборы. В Бишкеке сдали документы 27 партий, в Оше — 10
Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы
Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта
ГКНБ предупредил партию «Ишеним» о недопустимости использования админресурса
Местные выборы. В Ошский горкенеш баллотируются 11 партий
Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут
Местные выборы. Партиям разрешено менять в списке порядок кандидатов
Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог
Местные выборы. В ТИК города Ош подали уведомления 10 партий
Популярные новости
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
В&nbsp;ГКНБ не&nbsp;могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в&nbsp;частной больнице В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
2 марта, вторник
12:02
В Джалал-Абадской области открыли библиотеку имени акына Элмирбека Иманалиева В Джалал-Абадской области открыли библиотеку имени акын...
11:50
Член ЦИК не исключает атак на выборные технологии
11:46
Новая Конституция. Юристы указывают на нарушения при общественном обсуждении
11:38
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе
11:30
В Кыргызстане проводится регистрация на ОРТ