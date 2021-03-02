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Общество

Путем угроз и шантажа. Сотрудники ГКНБ и МВД ездили на хадж за деньги паломников

Угрожая и шантажируя работников муфтията, сотрудники ГКНБ и МВД ездили на хадж за счет паломников. Об этом 24.kg сообщил экс-глава Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб посещали хадж за деньги паломников, незаконно получали командировочные, вымогали денежные средства, а также вмешивались во внутренние дела Духовного управления мусульман Кыргызстана.

«Когда меня назначили главой Госкомрелигий, ко мне пришли с жалобой из муфтията о том, что сотрудник 10-го отдела МВД оказывает давление на работников и вынуждает их организовать ему бесплатную поездку в Мекку. Он настаивал также на том, чтобы с ним поехал его друг. Этот сотрудник частенько заходил в муфтият, водил уполномоченных лиц на обед и оказывал моральное давление. В итоге его включили в список лиц, которые должны были поехать на хадж, и выделили ему $3 тысячи за оплату хаджа и $500 в качестве командировочных. Точно так же паломничество совершали и сотрудники 4-й службы ГКНБ», — рассказывает Акин Токталиев.

Акина Токталиева
Фото Акина Токталиева. Сотрудники ГКНБ и МВД ездили на хадж за деньги паломников

Как отмечает экс-чиновник, паломники обращались с просьбой прекратить практику финансирования поездок сотрудников МВД и ГКНБ на хадж за счет общественных денег.

«Будучи директором, я сказал членам ДУМК, что такую практику пора прекращать, иначе они лишатся своих должностей. После этого сотрудники правоохранительных органов начали на меня травлю. Они собрали якобы компромат на меня, написали, что я имел отношения с экстремистскими организациями. Эти порочащие меня сведения передали Садыру Жапарову, а он даже не стал меня слушать, что привело к моему уходу с должности. Но все равно я выведу этих людей на чистую воду, потому что полагаю, что это не что иное, как вмешательство в дела духовенства», — добавил Акин Токталиев.

Он заметил, что заявление о фактах давления, вымогательства, превышения своих должностных полномочий и вмешательства в дела ДУМК направил в ГКНБ, Генпрокуратуру, Жогорку Кенеш, правительство и президенту.

«Я прошу провести служебное расследование по вышеуказанным фактам в отношении сотрудников МВД и ГКНБ и принять к ним меры. Обязать их вернуть незаконно полученные деньги паломников», — заключил Акин Токталиев.

Отметим, Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова во время уголовного преследования последнего.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185085/
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