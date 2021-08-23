Аксакалы вышли на митинг. Требуют ГКНБ не вмешиваться в дела муфтията

У здания правительства проходит митинг. Члены организации «Совет аксакалов «Бакай» требуют, чтобы ГКНБ не вмешивался в дела муфтията.

По словам одного из участников Анварбека Толомушева, избрание муфтия страны Замира Ракыева прошло незаконно.

«На выборах, помимо Замира Ракыева, было семь кандидатов. Но из-за давления ГКНБ шесть человек отозвали свои кандидатуры. Султан Гафуров хотел участвовать, но перед экзаменом ему скрутили руку у здания муфтията и доставили в ГКНБ. Меня, как делегата Курултая, тоже задержали в тот день. Но через два часа отпустили, попросив прощения. Так, кандидатуру Султана Гафурова тоже сняли, ссылаясь на отсутствие на экзамене. А Замира Ракыева избрали муфтием», — сказал Анварбек Толомушев.

Он считает, то глава Госкомиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкадыров также назначен на свою должность через ГКНБ. Как он отметил, и Замир Ракыев, и Тойгонбай Абдыкадыров являются последователями Фетхуллаха Гюлена.

«Тойгонбай Абдыкадыров является другом Камчыбека Ташиева. Через него он пришел на должность. Он устраивает интриги», — считает Анварбек Толомушев.

В связи с этим аксакалы потребовали снять с должности главу ДУМК Замира Ракыева и назначить вместо него последователя «традиционной» религии.

«Мы также требуем назначить компетентного человека на пост председателя Госкомрелигий, а не неграмотного друга Камчыбека Ташиева», — отметил Анварбек Толомушев.

Помимо этого, правозащитник призвал привлечь к ответственности сотрудников ГКНБ и прекратить вмешательство чекистов в дела ДУМК и Госкомиссии по делам религий.

Анварбек Толомушев также добавил, что сотрудники ДУМК уже восьмой месяц не могут получить заработную плату из-за того, что счета управления заблокированы после задержания бывшего главы муфтията Максата Токтомушева.