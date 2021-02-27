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Общество

Перевал Тонмурун открыт для проезда. Через него проходит дорога в Китай

Перевал Тонмурун открыт для проезда. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Минтранса Бекназар Базаралиев.

По его словам, сотрудники Дорожно-эксплуатационного учреждения № 960 к полуночи полностью очистили дорогу.

«На перевале выпало много снега, через него проходит дорога в Китай. Движение не очень большое, но мы решили закрыть, чтобы очистить. На Иркештаме осталось 10 фур, 11 ехали в сторону границы, когда их остановили. В полночь дорогу открыли, водители решили ехать из Иркештама в Ош. Их сопровождала наша строительно-дорожная техника. Там всегда метель, постоянно работает дежурный транспорт», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184853/
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