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Общество

В Бишкеке в трех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они организованы правительством КР — Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и столичным муниципалитетом.

Ярмарки начнут работать с 10.00 в трех районах:

  • Первомайский — улица Раззакова между Токтогула и Киевской;
  • Октябрьской — 12-й микрорайон на перекрестке улиц Нуркамал Жетикашкаевой и Токомбаева;
  • Свердловский район — пересечение улиц Торокула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184797/
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