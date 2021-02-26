В Бишкеке в трех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, они организованы правительством КР — Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и столичным муниципалитетом.

Ярмарки начнут работать с 10.00 в трех районах: