В Бишкеке в трех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Бишкеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, они организованы правительством КР — Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и столичным муниципалитетом.
Ярмарки начнут работать с 10.00 в трех районах:
- Первомайский — улица Раззакова между Токтогула и Киевской;
- Октябрьской — 12-й микрорайон на перекрестке улиц Нуркамал Жетикашкаевой и Токомбаева;
- Свердловский район — пересечение улиц Торокула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»).