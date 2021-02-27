Жизнь не торт. 16-летняя Виктория печет сладости, чтобы обеспечить семью

О 16-летней Виктории Субботиной мы узнали из соцсетей. Ее семье требовалась помощь. Но просили не просто пожертвования, а предлагалось купить торты, которые печет девочка.

Она рассказала 24.kg, как пережила убийство родной матери, смерть приемной, тяжелое время в детдоме, но не опустила руки и превратила свое хобби в способ зарабатывать.

Свой первый торт Виктория испекла в 12 лет. «Мама говорила, что это просто хобби и на этом не заработаешь», — вспоминает подросток.

Но сегодня это единственный источник дохода семьи.

«Я живу с двумя братьями и приемным отцом, который перенес операцию и временно не может работать. Пеку торты и продаю их. У меня есть страница в Instagram», — рассказывает Виктория.

Девочка обучается на курсах для кондитеров. Ее торты — это настоящее произведение искусства. «Заказов пока не очень много. Но после того, как обо мне написали в соцсетях, появилось больше клиентов», — не скрывая радости, отмечает она.

Взять заботу о братьях и отце Виктории пришлось после смерти приемной матери. Женщина умерла в прошлом году от коронавируса. Следом заболел отец, перенес тяжелую операцию на сердце и пока не может работать.

Родную маму девочки убили много лет назад. Биологический отец Виктории забил супругу кочергой на глазах у трехлетней девочки.

Отца осудили и приговорили к длительному тюремному заключению, а Викторию с братом определили в детский дом. Оттуда малышей неоднократно забирали разные семьи, но вскоре возвращали.

Я помню, как папа убил мою биологическую маму. Лицо ее уже стерлось из моей памяти. Но я четко помню картину избиения и убийства. Виктория Субботина

В 2011 году детей усыновила семья Нурмаметовых. Виктория и ее брат вновь обрели любящих маму и папу.

«В детском доме к нам относились плохо. Мне сейчас жалко детей, которые там находятся. Некоторые воспитатели были очень грубы с малышами. Нас били палкой, забирали игрушки... Однажды злая бабушка с острыми длинными ногтями взяла меня за ухо и потянула. Как сейчас помню эту боль», — рассказывает Виктория.

Приемные родители обеспечили детей всем необходимым, дали образование и воспитание.

Спасибо родителям за то, что не побоялись взять нас с братом из детского дома и сделали из нас людей. Виктория Субботина

С шестого класса Виктория стала печь торты. Пекла для семейных торжеств и просто к чаю. Приемная мать поддерживала увлекательное хобби дочери, но сомневалась, что оно будет приносить ей прибыль. Женщина надеялась, что дочь выберет другую профессию, нежели кондитер. Но в период вспышки коронавируса весной 2020 года ее не стало.

Единственное, что умеет Виктория, — делать торты. Девочка записалась на курсы по оформлению и теперь печет сладости на продажу. Заказ ей можно сделать через Instagram — @tartme.kg.

Фото скриншот из Instagram. Страница Виктории Субботиной

«Общество думает, что дети из детских домов проблемные и их не стоит брать на воспитание. Я из детского дома, не наркоманка и не алкоголичка. Со мной все хорошо. Делаю вкусные и качественные торты. У меня жизнь хорошо сложилась. Я стала человеком. Очень хорошо забочусь о папе. О маме тоже заботилась. Из меня хороший человек вышел благодаря родителям, которые не побоялись нас взять на попечение», — заключила Виктория Субботина.