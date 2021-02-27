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Общество

Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак

Фото Юрия Кузьминых. Ольга Пономарева

Пять лет назад Ольга Пономарева поменяла благоустроенную квартиру в городе на небольшой домик в селе Новопокровка. Свое жилье она переоборудовала в хоспис для брошенных и покалеченных животных. 60 собак и 16 кошек нашли себе здесь кров и еду.

Как призналась хозяйка, сегодня здесь в основном находятся питомцы, от которых отказались хозяева. Большую часть из них Ольга буквально спасла от смерти.

«Старики или инвалиды — это мое больное место. Это либо возрастные собаки, либо смертельно больные. Почти всех их готовили к усыплению или выбрасывали на улицу. Такие они уже никому не нужны», — говорит она.

Найти Ольгин дом в селе оказалось делом непростым. Ее домашний адрес, забитый в навигатор, почему-то упрямо не хотел высвечиваться на мониторе. Навороченный гаджет в дороге несколько раз давал сбой. Затем окончательно завис и отказался работать.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Ольга Пономарева с одной из спасенных собак
Пришлось связываться с хозяйкой хосписа по телефону и просить помощи. Ольга пообещала выйти на центральную трассу и там встретить меня. Оказалось, до нужного места я не доехал совсем чуть-чуть. Вместе с провожатой всего через несколько минут плутания по переулкам удалось достичь цели.

Появление чужого автомобиля здесь не осталось не замеченным. Едва машина остановилась у дома Ольги, как тишину, словно по команде, нарушили несколько десятков четвероногих охранников. Долго терпеть этот собачий гвалт оказалось делом нереальным.

Соседи к таким концертам привыкли. Возмущаются, конечно. Стараемся ночью не шуметь.

Ольга Пономарева

— В дом не приглашаю в целях безопасности. Собаки признают только меня. Если кинутся, даже я их не смогу удержать, — предупредила меня собеседница.

После этих слов попасть во двор сразу расхотелось. Несколько собак со свирепым лаем попытались вырваться из-за ограды.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Один из подопечных Ольги Пономаревой
«Я их считаю, когда глистую. У меня есть два незрячих песика — Гошик и Рич. Один инвалид от рождения, второй получил травму благодаря человеку. Они живут в доме. Беляшика подобрала на улице маленьким щенком, когда только переехала сюда. У него была сильно повреждена лапа. В конце концов ее пришлось ампутировать. Вон он скачет на переднем дворе», — о своих питомцах молодая женщина может говорить постоянно.

...Каждое утро начинается с кормежки. Всей этой своре нужно сварить 30 литров каши и приготовить около 40 килограммов требухи.

В месяц на собак уходит около 42 тысяч сомов. Плюс еще корм для кошек.

Газового баллона хватает всего на две недели. Все это приобретается на личные средства. Зарплаты хватает едва, чтобы сводить концы с концами. Оказалось, что в этом доме животных нет только на крыше. Есть даже специальная кошачья комната. В ванной восемь собак, столько же на кухне. В спальне и зале — везде собаки.

После окончания техникума Ольга пошла работать в школу. Потом 11 лет проработала в агентстве недвижимости.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Почти все собаки Ольги Пономаревой брошены хозяевами
С детства мечтала иметь много собак. Такой роскоши, живя в квартире, наша героиня себе позволить не могла. Пришлось коренным образом менять жизнь и переехать в частный дом.

— Мне даже в магазин сходить за хлебом без живой находки не получается. В куче мусора жалобно скулил щенок. Меня увидел, подбежал. Вместе с продуктами купила кусок ливерной колбасы на последние деньги. Так, на всякий пожарный случай. Дома скормила его найденышу. Отмыла, теперь живет у меня. Или вот была спаниель Рада. Собака-отказница, пришлось делать ей несколько курсов химиотерапии. Или дворняжка Ириска. Ее, вообще, ко мне привезли из Боомского ущелья. На WhatsApp пришло сообщение, что там на обочине трассы заметили брошенную собаку. Животное сильно хромало на переднюю лапу. Пришлось бросить все дела и искать попутную машину. А вот совсем недавно прямо под двери новорожденных щенков подкинули. Среди ночи услышала писк. Принесла домой, накормила.

В этот дом животные попадают различными способами. Собак в возрасте и инвалидов Ольга подбирает на улице. Она призналась, что не может пройти мимо. Недавно в ее хосписе появился новый питомец. Первичный диагноз — «демодекоз», сопутствующие заболевания будут известны после обследования. Вполне возможно, онкология. Постояльцу требуется дорогостоящее лечение, на которое у Ольги денег нет. Он уже получил кличку Степан. За таких собак никто не будет платить.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Почти все собаки Ольги Пономаревой брошены хозяевами
Режим помощи животным у Ольги круглосуточный. Как у скорой помощи. Звонят в любое время дня и ночи и просят приехать и помочь. Ей приходится бросать все свои дела и мчаться в любую точку Чуйской области.

Пока мы разговаривали, на сотовый телефон нашей героини пришло очередное сообщение. В Новопокровке люди заметили брошенного ротвейлера. Судя по всему, собака только недавно потерялась, значит, есть шанс быстро найти хозяев.

— Все собаки попадают в рай. Собаки — это не люди. Какой бы агрессивной она ни была, виноваты ее хозяева. Значит, они так воспитали питомца. Но почему-то в любом случае всегда виновата собака, а не ее владелец, — говорит хозяйка хосписа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184628/
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