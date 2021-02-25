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Общество

На горных перевалах введены ограничения для проезда транспорта. Из-за снегопада

В связи с продолжающейся пургой на перевале Отмок автодороги Талас — Тараз — Суусамыр временно ввели ограничение на движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

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По ее данным, работники ДЭУ № 36 принимают все меры для расчистки трассы от снега.

«Сейчас на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель идет обильный снег, на перевале Кок-Бель — мелкий. Сотрудники ДЭУ № 9, 23 и 30 производят очистку и подсыпку инертных материалов, задействована вся необходимая техника: шесть авто грейдера, четыре фронтальных погрузчика, два «Урала», шесть автосамосвалов и 30 сотрудников. На постах «Сосновка» и «Арал» действует временное ограничение для большегрузных фур. На посту «Арал» временно введены ограничения для всех видов транспорта. Временно закрыт перевал Кара-Гоо на автодороге Казарман — Ак-Талчат», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184595/
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