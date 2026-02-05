Кыргызстан призывает признать горные регионы приоритетом климатической политики

Кыргызстан призвал признать горные регионы приоритетом глобальной климатической политики. Об этом в рамках Глобального саммита по Целям устойчивого развития заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил необходимость усиления внимания к горным регионам в международной климатической повестке.

По словам Бакыта Торобаева, горные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых к изменению климата. Таяние ледников, изменение режима осадков и рост экстремальных погодных явлений создают долгосрочные риски для водных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики как в регионе Центральной Азии, так и за его пределами.

КР призвала рассматривать горные страны и регионы как особые зоны устойчивого развития, обеспечив им приоритетный доступ к климатическому финансированию, технологиям адаптации и системам мониторинга.

По словам Бакыта Торобаева, устойчивость горных территорий напрямую влияет на водную и продовольственную безопасность миллионов людей, что требует системных и согласованных международных решений.