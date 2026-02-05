09:32
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан призывает признать горные регионы приоритетом климатической политики

Кыргызстан призвал признать горные регионы приоритетом глобальной климатической политики. Об этом в рамках Глобального саммита по Целям устойчивого развития заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил необходимость усиления внимания к горным регионам в международной климатической повестке.

По словам Бакыта Торобаева, горные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых к изменению климата. Таяние ледников, изменение режима осадков и рост экстремальных погодных явлений создают долгосрочные риски для водных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики как в регионе Центральной Азии, так и за его пределами.

КР призвала рассматривать горные страны и регионы как особые зоны устойчивого развития, обеспечив им приоритетный доступ к климатическому финансированию, технологиям адаптации и системам мониторинга.

По словам Бакыта Торобаева, устойчивость горных территорий напрямую влияет на водную и продовольственную безопасность миллионов людей, что требует системных и согласованных международных решений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360661/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение климата. Названы основные проблемы горных районов в Кыргызстане
В горных районах трассы Бишкек — Ош возможен сход лавин
В горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин, снежный накат и гололедица
Дорожную карту действий по развитию горных регионов утвердил глава кабмина
Кыргызстан провел в ООН мероприятие по защите прав жительниц высокогорья
МЧС предупреждает о снегопаде и сходе снежных лавин на перевалах
Кыргызстан представил в ООН пятилетний план по развитию горных регионов
Дан старт Международному году устойчивого горного развития. Обращение Жапарова
Штормовое предупреждение: в горных районах республики селеопасно
Пятилетие действий по развитию горных регионов намерен инициировать Кыргызстан
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
5 февраля, четверг
09:30
В городе Ош временно перекроют участок улицы Масалиева из-за ремонтных работ В городе Ош временно перекроют участок улицы Масалиева...
09:23
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
09:20
На пересечении Жибек Жолу и Орозбекова в Бишкеке провалился асфальт
09:18
В городе Ош откроют центр предвыездной ориентации для мигрантов
09:15
Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебро на чемпионате Азии по стрельбе