Это провокация. Бывший муфтий прокомментировал видео, разлетевшееся по соцсетям

Бывший муфтий Максат Токтомушев прокомментировал видео, разлетевшееся по соцсетям. Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

По словам экс-главы ДУМК, видео, которое распространяется в соцсетях, — это шантаж и вымогательство.

«Вчерашнее видео — это шантаж и вымогательство. В ближайшее время все раскроется. Это дело началось несколько месяцев назад. 100 фальшивых ажы написали заявление, и на этой почве начали проверку. Эти ажы ни сома не заплатили, и они даже не были зарегистрированы на паломничество. Несмотря на то что бухгалтер болен сахарным диабетом, они (ГКНБ) запугали его. Один из них позвонил мне и заявил, что более $1 миллиона положили на депозит. Это не преступление в нашем государстве. Он рассказал, что бухгалтер взял всю вину на себя. Я ответил, что впервые слышу от него эту информацию. С 6 по 9 февраля сотрудники ГКНБ намекали на взятку при допросе. Они говорили, что это дело не выйдет в общественность. Я пообещал, что бухгалтер вернет проценты от депозита», — сказал он.

Напомним, вчера в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, похожий на экс-муфтия Максата Токтомушева, говорит с неизвестными о передаче денег — $100 тысяч. Утверждалось, что это момент задержания главного бухгалтера муфтията сотрудниками ГКНБ.