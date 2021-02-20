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Общество

Завтра в части Бишкека не будет холодной воды

Завтра в части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ, из-за которых отключат Советский водовод.

Уточняется, что 21 февраля с 9.00 до 20.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в микрорайоне № 10, также в районе, ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева и рекой Ала-Арча; улицами Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина; улицами Элебаева, Медерова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева.

Воды не будет в том числе во всех корпусах и общежитии КГМА, Городской детской больнице скорой помощи, в школе № 61, Международной школе на улице Тыныстанова, 14а, доме престарелых, КНАУ, школе № 14, ГКБ № 6, Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, Национальном центре фтизиатрии, Бишкекском музыкально-педагогический колледже, УВК «Ак-бала», Микрохирургии глаза, Кыргызской национальной консерватории, стоматологии № 3, центре психотерапии «Гармония жизни», Кыргызском государственном университете, детском саду № 107 и других.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184027/
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