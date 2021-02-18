Больше мяса, сыра и сгущенки. У солдат-срочников изменилось меню

Для военнослужащих срочной службы установлена новая норма продовольственного пайка. Об этом сообщили в Минобороны.

Теперь в рацион питания солдат войдут производимые отечественными предприятиями высококалорийные продукты — полукопченая колбаса, яйца, сыр, сгущенное молоко, натуральный фруктовый сок или свежие фрукты.

Существенно увеличат суточную норму мяса, рыбы, макаронных изделий и растительного масла.

Норму разработали специалисты управления тыла Госкомитета по делам обороны и приняли после всестороннего анализа существующих продовольственных пайков и исследовательских работ с привлечением медиков.