COVID-19 в мире. Заразились более 109,8 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 394 тысячи 170. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 109 миллионов 885 тысяч 555 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 824 тысячи 650), Индии (10 миллионов 937 тысяч 320), Бразилии (9 миллионов 978 тысяч 747), Великобритании (4 миллиона 83 тысячи 92), России (4 миллиона 66 тысяч 164), Франции (3 миллиона 573 тысячи 638), Испании (3 миллиона 107 тысяч 172), Италии (2 миллиона 751 тысяча 657), Турции (2 миллиона 609 тысяч 359), Германии (2 миллиона 362 тысячи 364) и Колумбии (2 миллиона 207 тысяч 701).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 61,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 274 тысячи 77.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 429 тысяч 669. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 126 человек. В том числе в США всего скончались 490 тысяч 447 человек, Бразилии — 242 тысячи 90, Мексике — 177 тысяч 61, Индии — 155 тысяч 913, Великобритании — 119 тысяч 159, Италии — 94 тысячи 540.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 689 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 253 тысячи 690, Узбекистане — 79 тысяч 497, Таджикистане — 13 тысяч 308.