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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Строительство школы в «Калыс-Ордо». Потерпевшей стороной выступает правительство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Дело касается строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Представитель правительства заявил, что в дальнейших заседаниях будет участвовать в качестве потерпевшей стороны. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

«В целом в ходе заседания мы узнали, что от строительства учебного заведения пострадало правительство, так заявляет гособвинение. Алмазбека Атамбаева на разбирательство не доставили по состоянию здоровья, процесс перенесли», — рассказал он.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183784/
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