В Бишкеке прощаются с народной артисткой Жамал Сейдакматовой

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева началась церемония прощания с народной артисткой Кыргызстана Жамал Сейдакматовой.
Проститься с ней пришли государственные деятели, артисты и простые граждане. Отмечается, что Жамал Сейдакматову похоронят на Ала-Арчинском кладбище.Вчера стало известно о кончине народной артистки КР. Актрисе было 82 года, она умерла после продолжительной болезни. Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939-го в селе Темировка Иссык-Кульской области. Была одной из ведущих актрис кыргызского театра и кино, лауреатом Государственной премии имени Токтогула Сатылганова, награждена двумя орденами «Манас». В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем.