10:42
USD 84.38
EUR 102.56
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке прощаются с народной артисткой Жамал Сейдакматовой

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева началась церемония прощания с народной артисткой Кыргызстана Жамал Сейдакматовой.

Проститься с ней пришли государственные деятели, артисты и простые граждане. Отмечается, что Жамал Сейдакматову похоронят на Ала-Арчинском кладбище.

Вчера стало известно о кончине народной артистки КР. Актрисе было 82 года, она умерла после продолжительной болезни. Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939-го в селе Темировка Иссык-Кульской области. Была одной из ведущих актрис кыргызского театра и кино, лауреатом Государственной премии имени Токтогула Сатылганова, награждена двумя орденами «Манас». В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183727/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Прощание с Жамал Сейдакматовой пройдет в Театре оперы и балета
В Бишкеке простились с манасчи Сапарбеком Касмамбетовым
Жамал Сейдакматованын 80 жылдык мааракеси. Ошто эл аралык театр фестивалы өтөт
В Бишкеке прощаются с Салтанат Саматовой
На авиабазе «Кант» прошла панихида по погибшим в Кемерово
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
17 февраля, среда
10:40
Депутаты парламента назначат референдум после общественных обсуждений Депутаты парламента назначат референдум после обществен...
10:31
Администрация частного дома престарелых в Кемине скрыла факт смерти постоялицы
10:28
COVID-19 в мире. Заразились более 109,4 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
10:18
В Алтайский край из Кыргызстана пытались ввезти зараженные семена укропа
10:13
В Бишкеке прощаются с народной артисткой Жамал Сейдакматовой