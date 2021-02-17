В Бишкеке прощаются с народной артисткой Жамал Сейдакматовой

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева началась церемония прощания с народной артисткой Кыргызстана Жамал Сейдакматовой.

Проститься с ней пришли государственные деятели, артисты и простые граждане. Отмечается, что Жамал Сейдакматову похоронят на Ала-Арчинском кладбище.