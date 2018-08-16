В Бишкеке прощаются с Салтанат Саматовой

В Бишкеке проходит панихида по известной ведущей Салтанат Саматовой.

Во дворе здания ОТРК собрались ее родные, близкие, поклонники и известные личности. Проводить ведущую в последний путь пришли сотни людей.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что в каждом доме Салтанат Саматову принимали как родную. «Она навсегда останется в наших сердцах», — отметила чиновник.

Директор ОТРК Илим Карыпбеков заявил, что Салтанат Саматова останется не только в истории кыргызского телевидения, но и в истории страны.

«Не было и мысли о том, что она уйдет от нас. Я верю, что Салтанат смотрит на нас сейчас. Она герой. Она показала нам, какой должна быть кыргызская женщина, как нужно бороться до конца», — сказал Илим Карыпбеков.