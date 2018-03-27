На авиабазе «Кант» прошла панихида по погибшим в Кемерово

Панихида по погибшим в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово прошла в храме Александра Невского на территории авиабазы ОДКБ «Кант». Об этом сообщили в воинской части.

Отмечено, что по благословлению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла во всех православных храмах проходят заупокойные службы по погибшим. Поэтому и в храме Александра Невского прошла панихида за упокой души жертв трагедии.

был полон прихожан. Люди не остались равнодушными к чужому горю и пришли, чтобы зажечь свечи и помолиться об упокоении соотечественников. Заупокойную литию возглавил помощник командира авиабазы ОДКБ «Кант» по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури», — сообщили в части.

«Храм

По последним данным, при пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека. Опознаны тела около 20 человек. Для опознания всех понадобится генетическая экспертиза.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В рамках уголовного дела задержаны арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.