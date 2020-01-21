В Бишкеке простились с манасчи Сапарбеком Касмамбетовым

Гражданская панихида по известному манасчи, заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики Сапарбеку Касмамбетову состоялась сегодня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Проводить в последний путь Касмамбетова прибыли члены его семьи, последователи, представители правительства, журналисты и бишкекчане, которые знакомы с его творчеством.
скончался 19 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. С девятилетнего возраста он стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Выступал не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Награжден медалью «Данк».