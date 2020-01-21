В Бишкеке простились с манасчи Сапарбеком Касмамбетовым

Гражданская панихида по известному манасчи, заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики Сапарбеку Касмамбетову состоялась сегодня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Проводить в последний путь Касмамбетова прибыли члены его семьи, последователи, представители правительства, журналисты и бишкекчане, которые знакомы с его творчеством.