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Общество

В Бишкеке простились с манасчи Сапарбеком Касмамбетовым

Гражданская панихида по известному манасчи, заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики Сапарбеку Касмамбетову состоялась сегодня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Проводить в последний путь Касмамбетова прибыли члены его семьи, последователи, представители правительства, журналисты и бишкекчане, которые знакомы с его творчеством.

Напомним, Сапарбек Касмамбетов скончался 19 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. С девятилетнего возраста он стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Выступал не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Награжден медалью «Данк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141079/
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