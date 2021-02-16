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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 109,1 миллиона, умерли более 2,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 351 тысячу 475. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 109 миллионов 143 тысячи 798 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 692 тысячи 948), Индии (10 миллионов 916 тысяч 589), Бразилии (9 миллионов 866 тысяч 710), Великобритании (4 миллиона 59 тысяч 696), России (4 миллиона 40 тысяч 505), Франции (3 миллиона 528 тысяч 856), Испании (3 миллиона 86 тысяч 286), Италии (2 миллиона 729 тысяч 223), Турции (2 миллиона 594 тысячи 128), Германии (2 миллиона 346 тысяч 876) и Колумбии (2 миллиона 198 тысяч 549).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 61,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 288 тысяч 977.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 407 тысяч 393. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 218 человек. В том числе в США всего скончались 486 тысяч 321 человек, Бразилии — 239 тысяч 773, Мексике — 174 тысячи 657, Индии — 155 тысяч 732, Великобритании — 117 тысяч 622, Италии — 93 тысячи 835.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 564 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 251 тысячу 959, Узбекистане — 79 тысяч 442, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183598/
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