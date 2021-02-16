В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 792 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 372 пациента, в больницах — 420. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 275 человек (или 65,4 процента) — оценивают как средней тяжести. Один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 85 человек. В Бишкеке выписан 31 человек, Оше — 2, Чуйской области — 20, Ошской — 3, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2, Нарынской — 6.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 391 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.