11:48
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии за последние сутки скончались два человека. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, случаи зафиксировали в Бишкеке и Чуйской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 444 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183558/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Кыргызстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации
COVID-19 в мире. Заразились более 109,1 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
В Кыргызстане коронавирусом болеют 792 человека, 144 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 48 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 564
В ВОЗ обеспокоены случаями длительного течения COVID-19
В школах Бишкека невозможно выполнить все алгоритмы для возобновления обучения
На двухнедельный карантин закрыли школу, где был выявлен COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 108,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона
Мэрия Бишкека еще не просила Минздрав забронировать больницу для школьников
В Кыргызстане коронавирусом болеет 831 человек, 149 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
16 февраля, вторник
11:43
COVID-19. В Кыргызстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации COVID-19. В Кыргызстане отмечается стабилизация эпидеми...
11:41
COVID-19 в мире. Заразились более 109,1 миллиона, умерли более 2,4 миллиона
11:40
Академика Сабырбека Джумабекова признали ученым года в области травматологии
11:39
В марте топливо в Кыргызстане может подорожать на 9-10 процентов
11:25
Почему детей кыргызстанцев наши чиновники не вывозят из Сирии. Все молчат