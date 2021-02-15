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Общество

На улице Профсоюзной на незаконных точках продажи выявили 320 литров ГСМ

Специалисты Первомайской районной администрации совместно с сотрудниками УПСМ, Финансовой полиции, Налоговой службы района провели рейд по ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) на улице Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, ранее с продавцами неоднократно проводились разъяснительные беседы о недопущении нарушения законодательства, составлялись административные протоколы, изымались несанкционированные горюче-смазочные материалы.

«Но, к сожалению, предприниматели-нарушители возвращаются на свои места. В этот раз выявлено 320 литров ГСМ. Они будут переданы в ГСБЭП для дальнейшего принятия мер», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183428/
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