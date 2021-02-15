В Ленинском районе Бишкека провели рейд по гостиницам. Нарушений не выявили

Ленинский акимиат продолжает работу по ликвидации, пресечению организации притонов и обеспечению общественного правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, накануне специалисты акимиата совместно с сотрудниками РУВД и УПСМ провели ночной рейд по гостиницам на улицах Кулиева, Павлова, Рыскулова и проспекте Чуй.

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«Каких-либо нарушений спецгруппа не выявила», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за организацию или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата, либо сутенерства.

Добавим, что в конце января мэрия Бишкека пообещала ликвидировать притоны возле Ошского рынка.