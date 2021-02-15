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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 108,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 27 тысяч 698. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 108 миллионов 791 тысяча 798 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 639 тысяч 455), Индии (10 миллионов 904 тысячи 940), Бразилии (9 миллионов 834 тысячи 513), Великобритании (4 миллиона 49 тысяч 920), России (4 миллиона 26 тысяч 506), Франции (3 миллиона 467 тысяч 884), Испании (3 миллиона 56 тысяч 35), Италии (2 миллиона 721 тысяча 879), Турции (2 миллиона 586 тысяч 183), Германии (2 миллиона 341 тысяча 744) и Колумбии (2 миллиона 195 тысяч 36).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 61 миллион человек. За трое суток показатель вырос на 774 тысячи 382.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 399 тысяч 393. За трое суток показатель вырос на 31 тысячу 537 человек. В том числе в США всего скончались 485 тысяч 332 человека, Бразилии — 239 тысяч 245, Мексике — 174 тысячи 207, Индии — 155 тысяч 642, Великобритании — 117 тысяч 387, Италии — 92 тысячи 577.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 516 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 251 тысяча 248, Узбекистане — 79 тысяч 416, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183423/
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