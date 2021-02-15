В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 831 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 387 пациентов, в больницах — 444. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 123 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 292 человека (или 65,7 процента) — оценивают как средней тяжести. Три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 53 человека. В Бишкеке выписаны 23 человека, Оше — 2, Чуйской области — 16, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 306 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.