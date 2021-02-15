В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID-19 заразиться новыми штаммами

В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID заразиться новыми штаммами. Об этом заявила заместитель главы организации Сумия Сваминатан, сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в ВОЗ поступают сообщения о случаях, когда люди, переболевшие коронавирусом, заразились им вновь, но уже одним из новых вариантов.

«По предварительным данным, полученным из Южной Африки, люди, у которых уже была инфекция, могут заразиться опять», — сказала Сумия Сваминатан.

Замглавы ВОЗ добавила, что вакцины защищают от тяжелого протекания болезни, госпитализации и смерти, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, могут ли они предоставить надежную защиту от заражения, а также от передачи вируса.

Специалисты организации напоминают: даже люди, получившие прививку от COVID-19, должны продолжать соблюдать меры предосторожности — носить маску, часто мыть руки с мылом и сохранять физическую дистанцию.