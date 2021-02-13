В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 882 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 496 пациентов, в больницах — 425. В том числе 21 человек — в крайне тяжелом состоянии, 121 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 281 человека (или 66,1 процента) — оценивают как средней тяжести. Два пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 86 человек. В Бишкеке выписаны 40 человек, Оше — 4, Чуйской области — 16, Ошской — 6, Таласской — 2, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 184 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.