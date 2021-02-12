16:04
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

А кто будет нести ответственность? Вице-мэр Бишкека о возобновлении обучения

Кто будет нести ответственность, если от коронавируса скончается ученик? Об этом на встрече с родителями по вопросу возобновления обучения в школах столицы спросила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что в муниципалитете рассматривают возможность поэтапного возобновления обучения.

«Вы говорите, что работают торговые центры, другие учреждения и что дети там общаются. Но если мы всех запустим в школы и не дай бог кто-нибудь заболеет и умрет? Родители всех будут обвинять, нас в первую очередь. Что важнее, чтобы дети жили или учились?» — сказала чиновница.

«Мы хотим открыть садики, школы, ЦГСЭН пока не дает разрешение. Есть алгоритм, который не можем нарушить. Нам скажут потом: если не дай бог умрет кто-то, идите в суд. Это тяжело — терять родных. Я знаю. Сама пережила», — заметила она.

В ответ родители возразили, что дистанционное обучение не идет на пользу здоровью детей. У них обострились заболевания, ухудшилось зрение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183294/
просмотров: 673
Версия для печати
Материалы по теме
Открыть в детских садах дежурные группы требуют родители в Бишкеке
COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека заболели шесть учителей
Вице-мэр Бишкека опровергла слухи, что школы не открывают из-за нехватки средств
COVID-19 в мире. Заразились более 107,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 926 человек, 147 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 398
В ВОЗ пожаловались на нехватку денег для борьбы с COVID-19
Возобновление учебы. Мэрия Бишкека попросит Минздрав забронировать одну больницу
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
У&nbsp;15&nbsp;детей в&nbsp;Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
12 февраля, пятница
15:39
Открыть в детских садах дежурные группы требуют родители в Бишкеке Открыть в детских садах дежурные группы требуют родител...
15:38
Местные выборы. До 20 февраля ЦИК утверждает границы избирательных округов
15:22
А кто будет нести ответственность? Вице-мэр Бишкека о возобновлении обучения
14:56
COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека заболели шесть учителей
14:53
Ущерб больше миллиона. Задержан руководитель одного из отделов УМИ мэрии Бишкека