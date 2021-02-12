А кто будет нести ответственность? Вице-мэр Бишкека о возобновлении обучения

Кто будет нести ответственность, если от коронавируса скончается ученик? Об этом на встрече с родителями по вопросу возобновления обучения в школах столицы спросила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что в муниципалитете рассматривают возможность поэтапного возобновления обучения.

«Вы говорите, что работают торговые центры, другие учреждения и что дети там общаются. Но если мы всех запустим в школы и не дай бог кто-нибудь заболеет и умрет? Родители всех будут обвинять, нас в первую очередь. Что важнее, чтобы дети жили или учились?» — сказала чиновница.

«Мы хотим открыть садики, школы, ЦГСЭН пока не дает разрешение. Есть алгоритм, который не можем нарушить. Нам скажут потом: если не дай бог умрет кто-то, идите в суд. Это тяжело — терять родных. Я знаю. Сама пережила», — заметила она.

В ответ родители возразили, что дистанционное обучение не идет на пользу здоровью детей. У них обострились заболевания, ухудшилось зрение.