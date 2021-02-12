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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека заболели шесть учителей

После возобновления обучения в школах Бишкека коронавирусом заразились шесть учителей. Об этом на встрече с родителями по поводу возобновления учебного процесса сообщила заместитель главного врача ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, пятеро из заболевших работают в муниципальных школах, один — в частной.

Айнагуль Рыскулбекова добавила, что также зарегистрировано 13 случаев заболевания детей, обучающихся в традиционном режиме.

В то же время она отметила, что сейчас в столице традиционная для этого времени года вспышка ОРВИ.

При этом многие родители излишне расслабились.

«Дети, которые болеют коронавирусом, в основном заразились дома контактным путем. Родители отправляли детей в школы, несмотря на то, что они болели. Так, одна мама заболела 5 февраля, лечилась дома, но отправляла ребенка в школу. Ей стало плохо 8 февраля, она обратилась в больницу, сдала анализ, выяснилось, что у нее коронавирус. 9 февраля стало плохо ребенку, потом второму ребенку», — сказала Айнагуль Рыскулбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183292/
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