ГКНБ опроверг информацию об избиении кримавторитета Дженго

Никакой физической силы при задержании подозреваемого члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго не применялось. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

В ведомстве заявили, что задержание проводилось в рамках закона.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева сказала, что ее подзащитного Кадырбека Досонова сильно избили при задержании. По словам защитника, подозреваемый в земельном захвате сильно пострадал, у него поврежден позвоночник.