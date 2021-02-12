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Общество

ГКНБ опроверг информацию об избиении кримавторитета Дженго

Никакой физической силы при задержании подозреваемого члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго не применялось. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

В ведомстве заявили, что задержание проводилось в рамках закона.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева сказала, что ее подзащитного Кадырбека Досонова сильно избили при задержании. По словам защитника, подозреваемый в земельном захвате сильно пострадал, у него поврежден позвоночник.

В ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183286/
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