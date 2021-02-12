Вице-мэр Бишкека опровергла слухи, что школы не открывают из-за нехватки средств

Вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева опровергла слухи о том, что школы и детсады не открывают из-за недостатка средств. Об этом она сказала на встрече с родителями.

«В социальных сетях какие-то провокаторы пишут, что причина, по которой не открываем школы, — отсутствие средств. Но это не соответствует действительности. Все, что необходимо закупить, заложено в бюджете», — сказала Айжан Чыныбаева.

Она добавила, что первое, на что обращает внимание муниципалитет в вопросе возобновления обучения, — здоровье детей.