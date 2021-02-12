COVID-19 в мире. Заразились более 107,7 миллиона, умерли более 2,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 441 тысячу 15. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 107 миллионов 764 тысячи 100 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 391 тысяча), Индии (10 миллионов 881 тысяча 294), Бразилии (9 миллионов 713 тысяч 909), Великобритании (4 миллиона 10 тысяч 376), России (3 миллиона 983 тысячи 31), Франции (3 миллиона 465 тысяч 964), Испании (3 миллиона 41 тысяча 454), Италии (2 миллиона 683 тысячи 403), Турции (2 миллиона 564 тысячи 427), Германии (2 миллиона 321 тысяча 225) и Колумбии (2 миллиона 179 тысяч 641).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 60,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 270 тысяч 790.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 367 тысяч 856. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 74 человека. В том числе в США всего скончались 475 тысяч 303, Бразилии — 236 тысяч 201, Мексике — 171 тысяча 234, Индии — 155 тысяч 360, Великобритании — 115 тысяч 748, Италии — 92 тысячи 729.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 398 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 248 тысяч 484, Узбекистане — 79 тысяч 303, Таджикистане — 13 тысяч 308.