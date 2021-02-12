В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 926 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 496 пациентов, в больницах — 430. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 123 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 280 человек (или 65,1 процента) оценивают как средней тяжести. Три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 92 человека. В Бишкеке выписаны 38 человек, Оше — 3, Чуйской области — 32, Ошской — 2, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 98 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.