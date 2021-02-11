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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Первомайском суде митингуют сторонники экс-муфтия

В Бишкеке на территории Первомайского районного суда проходит митинг сторонников экс-муфтия Максата ажы Токтомушева.

Около 30 человек требуют освободить религиозного деятеля.

По словам экс-директора Госкомрелигий Акина Токталиева, Максату Токтомушеву вменяют злоупотребление должностным положением. Однако, по его мнению, в деле нет доказательств вины бывшего муфтия.

«Муфтий не является должностным лицом, соответственно, злоупотреблять должностным положением не может. Кроме того, в деле нет ни одного заявления о том, что Токтомушев нарушил закон», — сказал Акин Токталиев.

Отметим, сегодня суд изберет меру пресечения Максату ажы Токтомушеву.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Сегодня возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку главы ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183186/
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