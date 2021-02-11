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Общество

Экологи просят поддержать закон об охране зеленых насаждений. Собирают подписи

Экологи просят подписать петицию в поддержку закона об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана. Об этом сообщает ОФ «Инициатива «Арча».

Авторы петиции призывают парламент, правительство и органы власти как можно быстрее принять закон о защите зеленых насаждений в населенных пунктах КР.

«Наши города и села теряют зеленую защиту. Мы с болью в сердце видим, как уничтожаются вековые деревья, посаженные прошлыми поколениями, при этом наше поколение не оставляет после себя зеленые и тенистые уголки. Мы обеспокоены тем, что индустриализация проходит в интересах узкого круга лиц, что приводит к вырубке одних районов, а озеленение идет в совершенно других «элитных» территориях, что усугубляет ситуацию с социально-экологическим неравенством», — отмечается в петиции.

Авторы также выражают беспокойство, что градостроительные проекты идут вразрез с интересами жителей и не предусматривают механизм гражданского участия, учета всех мнений и поиске взаимно удовлетворяющих решений, а нормы и правила озеленения меняются в нормативно-правовой документации и не закреплены на законодательном уровне.

Подписать петицию можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183048/
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