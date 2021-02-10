В городе Ош объявлен план «Перехват» по задержанию члена ОПГ Дженго

Управление ГКНБ по Ошу и Ошской области проводит специальные разыскные мероприятия по поимке разыскиваемого в рамках уголовного дела кримавторитета Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что по результатам обыска по ряду адресов в одном из домов южной столицы обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны скрывающегося от следствия Кадырбека Досонова.

«Обнаружены также запрещенные предметы, в том числе наркотические вещества. В настоящее время совместно с милицией объявлен план «Перехват» по установлению места нахождения и задержанию Кадырбека Досонова», — сказали в ГКНБ.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления.

Отметим, что Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.