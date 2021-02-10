14:03
USD 84.68
EUR 102.44
RUB 1.14
Общество

Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища

Кадырбека Эргешова временно отстранили от должности директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Садыкова. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации, обязанности директора возложены на заместителя директора по учебной работе Жылдыз Куватбекову.

«На основании постановления Свердловского районного суда столицы, в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса КР, Кадырбек Эргешов временно отстранен от должности на период досудебного производства и судебного разбирательства по уголовному делу», — сообщили в госагентстве.

Напомним, Кадырбека Эргешова задержали 5 февраля. Он подозревается в присвоении и растрате вверенного имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182996/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Легкоатлет Мусулман Джоломанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Турции
Дело Абдиля Сегизбаева. Задержана сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту
В прошлом году спортсменам выплатили стипендии на 24 миллиона 995 тысяч сомов
В Ноокате милиционера задержали за взятку
Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» водворили в СИЗО-1
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
В Кыргызстан для участия в играх прибыли одни из лучших баскетболистов Африки
В Бишкеке задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент»
Митинг у филармонии. Супругу Абдиля Сегизбаева и его сторонников отпустили
Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии
Популярные новости
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
10 февраля, среда
13:45
Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора сп...
13:35
Депутаты призывают премьера не нарушать закон при назначении и. о. мэра Бишкека
13:33
Журналисты должны присутствовать на судах по делу Матраимова. Мнение экспертов
12:55
Санаторий «Жыргалан» временно закрывают. Вода не соответствует нормам
12:51
Торткульское водохранилище. Таджикистан отреагировал на заявления чиновников