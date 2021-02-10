Кадырбека Эргешова отстранили от должности директора спортивного училища

Кадырбека Эргешова временно отстранили от должности директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Садыкова. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации, обязанности директора возложены на заместителя директора по учебной работе Жылдыз Куватбекову.

«На основании постановления Свердловского районного суда столицы, в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса КР, Кадырбек Эргешов временно отстранен от должности на период досудебного производства и судебного разбирательства по уголовному делу», — сообщили в госагентстве.

Напомним, Кадырбека Эргешова задержали 5 февраля. Он подозревается в присвоении и растрате вверенного имущества.