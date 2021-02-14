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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 845 человек, 116 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 845 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 421 пациент, в больницах — 424. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 116 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (280 человек, или 66 процентов) оценивают как средней тяжести. Один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 69 человек. В Бишкеке выписан 21 человек, Оше — 3, Чуйской области — 19, Ошской — 6, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта выздоровели 82 тысячи 253 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182963/
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