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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 82 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 253

В Кыргызстане за сутки выявили еще 82 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 32 случая, в Чуйской области — 32, Ошской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 253 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182950/
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