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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 959 человек, 146 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 959 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 535 пациентов, в больницах — 424. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 119 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 227 человек (или 65,3 процента) оценивают как средней тяжести. Один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 98 человек. В Бишкеке выписаны 36 человек, Оше — 1, Чуйской области — 29, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 923 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182942/
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