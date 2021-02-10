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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

Эксперты, занимающиеся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 году, исключили версию его искусственного происхождения. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые находятся в Китае, провели пресс-конференцию в Ухане. Об этом сообщают «Новости ООН».

Ученые поставили перед собой задачу изучить четыре версии происхождения нового коронавируса: прямая передача от дикого животного к человеку, передача через животное-посредника, заражение через замороженные продукты питания и утечка из лаборатории.

Эксперты отметили, что полученные данные свидетельствуют в пользу естественного происхождения вируса, а версия утечки из лаборатории кажется им «крайне маловероятной». Они считают, что нет необходимости продолжать ее изучение. Дальнейшая работа будет продолжаться по оставшимся трем направлениям.

Болезнь, как удалось выяснить, широко распространялась среди людей уже в начале декабря, и некоторые, но не все из этих «ранних» случаев ведут к уханьскому рынку.

В ВОЗ отмечают, что на этом рынке продавали замороженную продукцию местных ферм, включая мясо диких животных. Они рекомендуют взять и проанализировать пробы у животных, которые потенциально могут быть «посредниками» в передаче инфекции людям, а также — у летучих мышей. Причем не только в самом Китае, но и за его пределами. «Вирус мог пройти запутанный и длительный путь, который, возможно, пролегает через границы», — отмечают эксперты.

Еще в прошлом году многие эксперты полагали, что вспышка COVID-19 связана с коронавирусом, происходящим от летучих мышей, предположительно, заразивших другое животное, от которого вирус перешел к человеку. В списке подозреваемых «посредников» — панголин или, как его еще называют, ящер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182916/
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