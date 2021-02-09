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Общество

Более 10 миллионов сомов хочет потратить Минобороны на проведение военных учений

Минобороны планирует провести масштабные военные учения и потратить на них более 10 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что учения должны пройти 10 марта в селе Бужум Баткенской области на базе войсковой части 30630.

«В эту сумму входят расходы на командировочные выплаты военнослужащим, горюче-смазочные материалы для боевой техники. Известно, что учения были запланированы еще в прошлом году. Планируется привлечь БМП, БТР, танки Т-72, а также авиацию. Задействовано около 600 человек», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минобороны подтвердили информацию о том, что планируется провести учения «Коопсуздук» и «Формирование». Однако сумму проводимых мероприятий не уточнили.

«Предварительных расчетов нет. На следующей неделе министр Таалайбек Омуралиев проведет рекогносцировку в южных регионах. Он определит целесообразность этих учений. В любом случае мы подадим расчеты и отдадим их в Минфин, после этого примут решение о том, будут ли проводить эти учения или нет», — отметили в Минобороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182863/
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