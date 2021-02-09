Минздрав: Неблагополучная ситуация по коронавирусу в Кыргызстане сохраняется

«Идет замена циркулирующего вируса на новые мутировавшие штаммы, поэтому нужно помнить, что неблагополучие продолжается», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько замедлилась скорость распространения пандемии в европейских странах. Такая ситуация наблюдается и в Кыргызстане с декабря 2020 года. Но тот факт, что каждый день выявляется циркуляция коронавируса среди населения, не позволяет говорить о четкой стабильности.

«Необходимо продолжать все рекомендации и требования, которые имеются. Это масочный режим, социальное дистанцирование, применение антисептиков, дезинфекция. Несмотря на рекомендации, часть населения забывает про опасность коронавируса. На сегодня появляется много информации о новых штаммах и о мутациях. Известен британский штамм, который обладает высокой скоростью распространения. Более чем 60 стран завили о выявлении этого вируса. Совсем рядом в Узбекистане выявлен случай. Идет замена вируса на новые штаммы. Нам надо принимать все возможные меры по защите себя и своих близких», — рассказал Нурболот Усенбаев.