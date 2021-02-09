В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 31 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 543 пациента, в больницах — 434. В том числе 31 человек — в крайне тяжелом состоянии, 114 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (289 человек, или 66,5 процента) оценивают как средней тяжести. Пациентов в удовлетворительном состоянии не зарегистрировано.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 111 человек. В Бишкеке выписан 31 человек, Оше — 3, Чуйской области — 40, Ошской — 9, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 825 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.