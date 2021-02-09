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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались еще два человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, оба случая зафиксированы в Бишкеке.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 433 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182786/
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