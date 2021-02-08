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Общество
Сюжет: COVID-19

Британский штамм коронавируса может стать преобладающим в европейском регионе

Новый штамм коронавируса, выявленный впервые в Великобритании, может стать преобладающим в Европе. Об этом сообщают «Новости ООН».

Уточняется, что о выявлении нового штамма заявили уже 30 стран европейского региона ВОЗ.

«Многие из этих государств прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19», — говорят в европейском бюро ВОЗ.

Обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему количеству госпитализаций.

«Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания. Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции», — заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

В то же время в ВОЗ отмечают, что мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось количество сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии. Организация призывает все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса и делиться данными о полученных результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов. Там считают, что в настоящее время нет никаких доказательств, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого варианта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182692/
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